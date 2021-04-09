Общество

Закон про мову: Минкульт запустил курсы по изучению украинского языка

Курсы есть для детей и взрослых

Время чтения: 55 Секунд

В Украине запустили онлайн курсы по изучению государственного языка. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сообщение главы Министерства культуры и информационной политики (МКИП) Украины Александра Ткаченко.

«Онлайн-курсы во время карантина – дополнительная возможность для саморазвития. Поэтому предлагаю усовершенствовать свой украинский язык. Поможет платформа от МКИП, объединяющая сразу несколько сайтов по изучению украинского языка. На ней доступны ресурсы с различными форматами обучения: текстовом, видео или в интерактивном – выполняя упражнения и задачи по правописанию», – отметил министр.

Также он добавил, что сайт speakukraine.net подойдет для любого уровня владения украинским языком.

«Дополнительно для иностранцев советую попробовать сайт ukr.lingva.ua. Он имеет широкий спектр уроков – их более 100, и все они бесплатные. Обе платформы постоянно дополняются, интегрируя туда новые ресурсы. Также есть возможность предложить добавить собственный сервис на платформу. Помните: не стыдно иметь пробелы, стыдно не заполнять их», – объяснил Ткаченко.

На сайте, предложенном Ткаченко, можно изучить украинскую грамматику и лексику.

Ранее сообщалось, что одной из вещей, которая очень сильно не нравится жителям ОРДО является комендантский час. Местные жители просто не понимают, зачем все время он действуют, при этом на различные праздники его отменяют.

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