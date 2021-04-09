Закон про мову: Минкульт запустил курсы по изучению украинского языка

Курсы есть для детей и взрослых

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В Украине запустили онлайн курсы по изучению государственного языка. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сообщение главы Министерства культуры и информационной политики (МКИП) Украины Александра Ткаченко.

«Онлайн-курсы во время карантина – дополнительная возможность для саморазвития. Поэтому предлагаю усовершенствовать свой украинский язык. Поможет платформа от МКИП, объединяющая сразу несколько сайтов по изучению украинского языка. На ней доступны ресурсы с различными форматами обучения: текстовом, видео или в интерактивном – выполняя упражнения и задачи по правописанию», – отметил министр.

Также он добавил, что сайт speakukraine.net подойдет для любого уровня владения украинским языком.

«Дополнительно для иностранцев советую попробовать сайт ukr.lingva.ua. Он имеет широкий спектр уроков – их более 100, и все они бесплатные. Обе платформы постоянно дополняются, интегрируя туда новые ресурсы. Также есть возможность предложить добавить собственный сервис на платформу. Помните: не стыдно иметь пробелы, стыдно не заполнять их», – объяснил Ткаченко.

На сайте, предложенном Ткаченко, можно изучить украинскую грамматику и лексику.

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