Политика

Глава Пентагона прилетит в Европу: стала известна причина

Генерал Ллойд Остин посетит несколько стран

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Пентагон заявил в четверг, что генеральный секретарь обороны США Ллойд Остин в субботу начнет свою вторую зарубежную поездку в Израиль, Германию, Бельгию и Великобританию. В Брюсселе он, в частности, посетит штаб-квартиру НАТО.

Генерал Ллойд Остин начнет свое путешествие в Израиле, где он встретится с премьер-министром этой страны Биньямином Нетаньяху и министром обороны Бени Ганком. Глава Пентагона в еврейском государстве должен подтвердить «непреходящую приверженность» своей страны стратегическому партнерству между США и Израилем, пишет УРА-Информ со ссылкой на TVN.

Затем Остин направится в Германию, где проведет переговоры с главой Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Согласно заявлению Пентагона, стороны должны обсудить «борьбу с пагубным влиянием общих стратегических соперников» и вопрос размещения американских войск в Германии и других странах.

Следующей остановкой Остина будет Брюссель и штаб-квартира НАТО. В бельгийской столице американец встретится с главой Атлантического альянса Йенсом Столтенбергом, а темы переговоров — Россия, Китай, терроризм, пандемия COVID-19 и изменение климата.

Министр обороны США завершит свое пребывание за пределами США в Великобритании, где он встретится с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Ранее мы сообщали, что Генсек НАТО переговорил с Зеленским из-за ситуации с Россией.

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