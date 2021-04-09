Украина откажется от Нормандского формата: стала известна дата

Все переговоры перенесут на Крымскую платформу

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Украина намерена отказаться от дальнейшего участия в Нормандском формате и не будет принимать участия в переговорном процессе с лидерами Франции, Германии и Российской Федерации.

Отмечается, что Украина рассматривает будущую Крымскую платформу как альтернативу Нормандскому формат, который в последнее время не приносит никаких результатов кроме пустых разговоров, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

Украина готова будет покинуть Нормандский формат осенью 2021 года, что приведет к его ликвидации как переговорной площадки. Несмотря на это до этого момента, вполне вероятно, что Украина и дальше будет использовать эту площадку для переговоров с мировыми лидерами по ситуации на Донбассе.

Ранее мы сообщали, что Украина в ближайшее время будет инициировать возможную встречу лидеров Нормандского формата – президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии.

В ближайшее время должна пройти встреча советников лидеров Нормандского формата. Глава Офиса Президента будет настаивать на срочной встрече Владимира Зеленского с Ангелом Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным.