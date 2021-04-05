Политика

Путин понял, что Европа проглотит всю агрессию против Украины — эксперт

Андрей Пионтковский о переговорах лидеров Франции, Германии и России

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Видеоконференция президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным была ошибкой. Такое заявление сделал российский политолог Андрей Пионтковский.

Он отметил, что Макрон и Меркель должны были настоять на том, чтобы в видеоконференции принимал участие и президент Украины Владимир Зеленский, ведь одним из самых важных вопросов, которые обсуждали стороны, был вопрос ситуации на Донбассе. Эксперт отмечает, что после этих переговоров российская пропаганда резко ужесточила свою риторику. При этом президент РФ понял, что Европа проглотит лбу ложь, пишет УРА-Информ со ссылкой на Еспресо.

«Сам факт, что Макрон и Меркель в разговоре с «убийцей» обсуждали судьбу жертвы его агрессии – Украины, он недопустимый. Громадная моральная и политическая ошибка этих двух лидеров. И вот резкое ужесточение в откровенности такого же хамского, ничего не скрывающего стиля российской пропаганды последовало, как раз после этого разговора. Путин понял, что Европа проглотит все», — сказал Пиотковский.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе запустили игрушечный самолет, начиненный взрывчаткой.

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