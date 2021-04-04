Недетские игрушки: боевики на Донбассе запустили игрушечный самолет, начиненный взрывчаткой

Украинским военнослужащим удалось сохранить жизнь и здоровье личного состава

Время чтения: 36 Секунд

Незаконные вооруженные формирования на временно оккупированных территориях Донбасса продолжают дистанционно минировать территории возле линии разграничения. Об инциденте, который произошел в районе поселка Широкино рассказали в пресс-центре штаба ООС в Facebook, передает УРА-Информ.

«Враг в последнее время прибегает к совершенно циничным, хоть и не новых способов, это — дистанционное минирование. На днях в рамках ответственности одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты было обнаружено самодельное взрывное устройство — детский игрушечный самолет, начиненный взрывчатым веществом. Прилетел по ветру со стороны противника. Казалось, безобидная детская игрушка. При вытаскивании кошкой сдетонировала», — сказано в сообщении.

К счастью, украинским военнослужащим удалось сохранить жизнь и здоровье личного состава.

Ранее сообщалось, что «военкоры ЛДНР» анонсировали в социальных сетях прибытие в ОДЛО огромного количества вертолетов из РФ.