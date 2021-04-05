Наводнение в Индонезии: погибло уже более 50 человек

Много пропавших без вести

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Наводнения в Индонезии и Восточном Тиморе уже унесли жизни более 50 человек, несколько десятков ранены или пропали без вести. Во время сезона дождей, которые длятся с ноября по март, на всей территории Индонезийского архипелага часто случаются наводнения.

Зона поражения простирается от острова Флорес в восточной Индонезии до соседнего Восточного Тимора. Проливные дожди нанесли значительный ущерб, и переполненная вода затопила тысячи домов на островах. Спасатели все еще ищут выживших, а власти предупреждают, что число погибших может увеличиться еще больше, пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

Представитель индонезийского агентства по оказанию помощи при стихийных бедствиях Радитья Джати заявила в воскресенье, что от стихийного бедствия пострадали четыре района и семь деревень.

— После проверки данных с нашей командой на местах мы обнаружили, что 41 человек погиб, 27 пропали без вести и девять ранены, добавил Джати.

Официальные лица Восточного Тимора заявили, что еще 11 человек погибли в результате наводнения в столице страны Дили.

Ранее мы сообщали о железнодорожной катастрофн на Тайване.