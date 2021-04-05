Происшествия

Наводнение в Индонезии: погибло уже более 50 человек

Много пропавших без вести

Время чтения: 47 Секунд

Наводнения в Индонезии и Восточном Тиморе уже унесли жизни более 50 человек, несколько десятков ранены или пропали без вести. Во время сезона дождей, которые длятся с ноября по март, на всей территории Индонезийского архипелага часто случаются наводнения.

Зона поражения простирается от острова Флорес в восточной Индонезии до соседнего Восточного Тимора. Проливные дожди нанесли значительный ущерб, и переполненная вода затопила тысячи домов на островах. Спасатели все еще ищут выживших, а власти предупреждают, что число погибших может увеличиться еще больше, пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

Представитель индонезийского агентства по оказанию помощи при стихийных бедствиях Радитья Джати заявила в воскресенье, что от стихийного бедствия пострадали четыре района и семь деревень.

— После проверки данных с нашей командой на местах мы обнаружили, что 41 человек погиб, 27 пропали без вести и девять ранены, добавил Джати.

Официальные лица Восточного Тимора заявили, что еще 11 человек погибли в результате наводнения в столице страны Дили.

Ранее мы сообщали о железнодорожной катастрофн на Тайване.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Недетские игрушки: боевики на Донбассе запустили игрушечный самолет, начиненный взрывчаткой

Украинским военнослужащим удалось сохранить жизнь и здоровье личного состава

Смерть от оползня: в Индонезии погибло более 40 человек

В ночь на 4 апреля оползень в горном районе накрыл около 50 домов

«Конфликт может перерасти в Третью мировую», — Кравчук о Донбассе

Именно по этому необходимо сесть за стол переговоров

Смерть ребенка от «обстрела ВСУ»: в ТКГ потребовали предоставить доказательства

Данное событие, это фейк, который является проверкой реакции Киева перед более серьезными провокациями

«Уже летят вертолеты, как в Крыму»: в сети анонсировали присоединение Донбасса к РФ

В ОРДЛО призвали граждан запастись едой

Серьезный обстрел на Донбассе: в Горловке горят дома

В ДНР просят не забывать пополнять запасы воды

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap