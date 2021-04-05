Для нас это – наиважнейшее направление — в РФ заявили, какие регионы Украины им интересны

Семен Багдасаров о заявлении Руслана Хомчака

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Российской Федерации необходимо проводить еще боле масштабную пропагандистскую работу среди жителей Украины. Такое заявление сделал российский востоковед Семен Багдасаров.

Российский эксперт отреагировал на слова главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, который заявил, что «ВСУ готовятся сегодня ко всем действиям, мы просчитываем любые варианты, и, конечно, готовимся к наступлению». Багдасаров отметил, что регионы Юго-Востока Украины являются «наиважнейшим направлением» для России, пишет УРА-Информ.

Багдасаров на своей странице в одной из социальных сетей предложил развернуть тотальную пропаганду.

«Почему мы не проводим массированную пропагандистскую работу среди населения Юго-Востока? Для нас это – наиважнейшее направление. Необходимо развернуть тотальную пропаганду, направленную на территорию Юго-Востока Украины», — заявил эксперт.

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