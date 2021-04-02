Политика

Зеленский провел совещание с военными: угроза со стороны России реальная

Ситуация весьма напряженная

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Все больше сообщает о том, что Российская Федерация может пойти в наступление на украинские территории. Президент РФ перед новыми выборами в Госдуму может попытаться увеличить рейтинг своей партии, чтобы снова одержать уверенную победу и наступление на Украину в этом может ему помочь.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации Донбассу с ближайшим окружением, военными и разведкой. Ситуация остается очень напряженной, пишет УРА-Информ со ссылкой на Тайны депутата.

«Руководство страны понимает, что перед осенними выборами в Думу режиму Путина может понадобиться война. Российская элита всегда использовала конфликт как фактор мобилизации населения. А фактор Крыма, после чего у Путина вырос рейтинг, на выборах роли не сыграет. Оппозиция точно готовит российской власти сюрпризы», — пишет источник.

Ранее президент украинского государства Владимир Зеленский заявил, что украинская армия готова к любым провокациям со стороны РФ, учитывая тот факт, что Россия стягивает свои войска к украинской границе. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети,

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