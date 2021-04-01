Политика

«Мы готовы к любым провокациям», — Зеленский о стягивании войск РФ к украинской границе

Наращивание войск Российской Федерации на границе с Украиной является «игрой мускулами»

Время чтения: 39 Секунд

Президент украинского государства Владимир Зеленский заявил, что украинская армия готова к любым провокациям со стороны РФ, учитывая тот факт, что Россия стягивает свои войска к украинской границе. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, передает УРА-Информ.

Наращивание войск Российской Федерации на границе с Украиной является «игрой мускулами», по мнению Зеленского.

«Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности. Наша армия — это не только сила и мощь, это также мудрость и взвешенность. Наше государство — это единство. Мы всегда готовы к любым провокациям», — подчеркнул гарант Конституции.

Ранее сообщалось, что в Кремле прокомментировали заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о стягивании войск Российской Федерации границе с Украиной. Там считают, что «это не должно никого беспокоить». 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Свержение режима Лукашенко: Тихановская объяснила, как будет действовать

Она не согласна с тем, что протесты не дают результата

«Не должно никого беспокоить»: в Кремле прокомментировали стягивание войск РФ к украинской границе

Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории

Россия не будет стоять в сторонке — в РФ заявили, что будут делать в случае наступления ВСУ

Владимир Жириновский сделал новый прогноз

Представитель правительства Германии хочет ввести мораторий на Северный поток — 2: что это значит

Петер Бейер против Nord Stream 2

Стягивание российских войск к границе Украины: в Пентагоне отреагировали на ситуацию

В Министерстве обороны США обеспокоены информацией об эскалации напряженности на линии соприкосновения на Донбассе

Какой может быть компромисс с Путиным, где его черта? — Гордон

Журналист о переговорах с президентом РФ

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap