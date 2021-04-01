«Мы готовы к любым провокациям», — Зеленский о стягивании войск РФ к украинской границе

Наращивание войск Российской Федерации на границе с Украиной является «игрой мускулами»

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Президент украинского государства Владимир Зеленский заявил, что украинская армия готова к любым провокациям со стороны РФ, учитывая тот факт, что Россия стягивает свои войска к украинской границе. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, передает УРА-Информ.

Наращивание войск Российской Федерации на границе с Украиной является «игрой мускулами», по мнению Зеленского.

«Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности. Наша армия — это не только сила и мощь, это также мудрость и взвешенность. Наше государство — это единство. Мы всегда готовы к любым провокациям», — подчеркнул гарант Конституции.

Ранее сообщалось, что в Кремле прокомментировали заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о стягивании войск Российской Федерации границе с Украиной. Там считают, что «это не должно никого беспокоить».