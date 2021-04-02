Происшествия

Железнодорожная катастрофа на Тайване: большое количество жертв

В поезде из восьми вагонов находилось более 350 пассажиров

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По данным министерства транспорта Тайваня, по меньшей мере 36 человек погибли в результате крушения поезда в туннеле недалеко от города Хуалянь на востоке Тайваня. Десятки человек пострадали.

По информации властей, в поезде из восьми вагонов находилось более 350 пассажиров. Второй и третий вагоны только сошли с рельсов, а четвертый и пятый были уничтожены в результате аварии. Некоторые вагоны остаются заблокированными в туннеле. Спасатели пытаются добраться до попавших в ловушку пассажиров, пишет УРА-Информ.

Местные СМИ сообщают, что в поезде все еще остаются 72 человека; 61 раненый был госпитализирован. По данным Центрального информационного агентства Тайваня (CNA), на месте аварии находятся 120 пожарных.

Как сообщает CNA, причиной крушения стала плохо припаркованная землеройная машина. Авария произошла во время праздника Циньмин, во время которого тайваньцы посещают могилы своих родственников. В этот период многие тайваньцы путешествуют и навещают свои семьи.

Потерпевший крушение поезд ехал по одному из самых популярных маршрутов Тайваня для туристов.

Ранее мы сообщали, что самый богатый чех погиб в авиакатастрофе.

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