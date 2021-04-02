Жителей ОРДО заставят получить новые документы: представлен список

Необходимо сразу несколько документов

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Украинцам, которые проживают в ОРДО, придется получать не только российский паспорт. Но и другие документы. Такую информацию распространили местные общественные активисты.

На данный момент в ОРДО ускорилась паспортизация. Однако теперь местным жителям кроме паспорта необходимо будет получить и другие документы, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Местным жителям придется получать — СНИЛС — второй после паспорта обязательный документ в РФ, который оформляется в Многофункциональном центре (МФЦ) или в Пенсионном фонде РФ (ПФ РФ), Полис ОМС — обязательного медицинского страхования, который выдается при наличии СНИЛС и нужен для получения услуг бесплатной медицинской помощи, ИНН — оформляется не обязательно.

Отмечается, что СНИЛС жителям ОРДО рекомендуют получать в Пенсионном фонде, полис ОМС оформляется в отделении любой страховой компании или в некоторых МФЦ.

Также украинцы из ОРДЛО должны будут получить: подтверждающую учетную запись на сайте Госуслуги; штамп о гражданстве РФ ребенку до 14 лет; п ИНН потребуется для трудоустройства на территории РФ. Он оформляется в налоговой инспекции РФ или в некоторых МФЦ.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО пропустили гумконвой от Красного Креста.