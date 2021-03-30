«Дончане должны проголосовать на выборах в Госдуму»: у Путина требуют ускорить процесс получения паспортов РФ

Для украинцев, получивших паспорта РФ, будут созданы участки для голосования

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На территориях временно оккупированного Донбасса откроют участки для голосования в Госдуму РФ. Об этом сообщают местные паблики, передает УРА-Информ.

Для украинцев, получивших паспорта РФ, будут созданы участки для голосования.

Также «Восточная правозащитная группа» отмечает, что в ОРДЛО продолжается курс на интеграцию в РФ. Помимо этого, в Администрации президента РФ, по их данным, была поставлена задача ускорить процесс выдачи паспортов России.

«Не менее 50% жителей ОРДЛО должны проголосовать. Также необходимо подготовить помещения под избирательные участки и обеспечить политическую агитацию партий РФ», — отмечает правозащитная группа.

Жители Донецка, в свою очередь, восприняли эту информацию в штыки. Даже при наличии паспорта РФ, как они подчеркнули, голосовать они не «должны».

«50% жителей должны проголосовать». Да ничего мы не должны. Кто хочет, тот и проголосует. Вы лучше скажите, когда Россия уже, наконец, определится и признает нас?» — возмущены сторонники «ДНР».

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях восточной Украины значительно ускорились темпы получения гражданства Российской Федерации.