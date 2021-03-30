Русификация украинцев продолжается: Пушилин отчитался о количестве выданных паспортов РФ

В ОРДО уже выдано почти 250 тыс. паспортов РФ

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На временно оккупированных территориях восточной Украины значительно ускорились темпы получения гражданства Российской Федерации. Об этом сообщил местный «глава» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

В ОРДО, как отметил Пушилин, уже выдано почти 250 тыс. паспортов.

Выдачи российских документов проконтролировал депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко. Он побывал в «миграционной службе» «ДНР». Также политик поблагодарил сотрудников «за очень важную работу для Российской Федерации, ведь она прирастает новыми гражданами».

В ОРДО, по словам Пушилина, проделана колоссальная работа для ускорения процесса получение паспортов РФ и «ДНР».

«Сотрудники в полной мере осознают свою ответственность за скорость процесса принятия документов. На мой вопрос, чем помочь, ответили шуткой, за которой видно отношение к делу: „Увеличьте количество рабочих часов!“» — уверил Пушилин.

Ранее сообщалось, что украинская армия готова перейти в наступление на временно оккупированных территориях Донбасса.