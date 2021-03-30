Политика

Украине будет трудно возвращать Донбасс, — Хомчак

Российская Федерация вынуждена полностью содержать оккупированный регион

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Российская Федерация тратит колоссальные суммы не только на военные действия на Донбассе, но и на содержание ОРДЛО, проводя на временно оккупированных территориях активную антиукраинскую пропаганду. Именно по-этому Украине непросто будет вернуть свои законные территории. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью изданию «Гордон», передает УРА-Информ.

Российская Федерация, как уточнил Хомчак, вынуждена полностью содержать оккупированный регион, чтобы тот мог существовать.

«Это горючее, продукты, одежда, те все проекты, которые они сегодня декларируют для гражданских — развитие, существование, обучение. Это все деньги», — считает Хомчак.

Помимо этого, главнокомандующий ВСУ добавил, что за время ведения военных действий в ОРДЛО повзрослело уже целое поколение детей, формирование сознания которых прошло под влиянием российской пропаганды.

«Там российская пропаганда полностью им прочистила мозги. То есть это наши люди, которые остались на тех территориях и подросли, ведь 7 лет назад им было 14−15 лет», — отметил он.

Ранее сообщалось, что украинская армия готова перейти в наступление на временно оккупированных территориях Донбасса.

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