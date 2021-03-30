Общество

Локдаун по всей стране: Ляшко назвал условия

В проблемных областях созданы специальные комиссии

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Главный санитарный врач украинского государства Виктор Ляшко считает, что даже когда суточный прирост новых зараженных пневмонией нового типа составит 24 тысячи граждан, то Украина сможет пройти эту вспышку без введения тотального локдауна. Об этом он заявил в эфире ICTV, передает УРА-Информ.

Ляшко добавил, что кроме 11 областей, которые попали в «красную зону», проблемы наблюдаются в Житомирской и Черновицкой областях. Там также уже созданы специальные комиссии. Их задача — проверять соблюдение карантинных ограничений.

«С цифрами 24 тысячи и немножко больше мы проходим без общегосударственного карантина, полного локдауна. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Мы говорим, что не будем вводить жестких карантинных ограничений, пока система не будет приближаться к коллапсу», — уточнил Ляшко.

Ранее сообщалось, что на территории Украины набирает обороты британский штамм коронавирусной инфекции нового типа. 

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