В Белом Доме рассказали, чего ждут от Украины: там надеяться на успех

Огромную важность имеет выполнение Зеленским своих обещаний

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Заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов Америки Джордж Кент рассказал от ожиданиях Вашингтона в отношении Украины. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на интервью «Голосу Америки«.

«Ожидания украинцев и американцев понятны. Усилия по реформам нужно продолжать и усиливать. Абсолютно важен судебный сектор. То, как украинская власть выйдет из конституционного кризиса, созданного Конституционным судом, который подрывает и откладывает изменения, является настоящим вызовом для украинцев», — подчеркнул дипломат.

США, как отметил Кент, готовы поддержать украинское государство в качестве партнера.

«Но если быть точным, то любой закон, который ставит под угрозу независимость организаций, будь то НАБУ или Национальный банк, не помогает Украине. И международным партнерам — МВФ или США — будет сложно продолжать поддержку, если эти усилия не ведут к необходимым Украине реформам и изменениям», — добавил он.

«Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха. Это значит, что мы хотим, чтобы правительство и президент Зеленский преуспели. Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы», — подчеркнул представитель Госдепа.

Также он подчеркнул, что огромную важность имеет выполнение Зеленским своих обещаний.

«Если оглянуться на 2019 год, когда были выборы президента и Верховной рады, президент Зеленский и «Слуга народа» были избраны на обещаниях реформ и изменений. Поэтому я думаю, что ответ, который должна дать нынешняя украинская власть, заключается прежде всего в этом», — отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что действующий лидер США Джо Байден до сих пор не позвонил главе украинского государства Владимиру Зеленскому. По его мнению, звонок должен быть подкреплен действиями.