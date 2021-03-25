Разговор Байдена и Зеленского: в Госдепе объяснили позицию

Звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями

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Действующий лидер США Джо Байден до сих пор не позвонил главе украинского государства Владимиру Зеленскому. По его мнению, звонок должен быть подкреплен действиями. Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, передает УРА-Информ.

Также Кент добавил, что, возможно, что уже в ближайшее время между президентом США и Украины Байденом и Зеленским все же состоится разговор.

«Важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями… Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха… Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы», — отметил политик.

Также Кент и ответил на вопрос, как Зеленский и его команда справляются со взятыми на себя обязательствами.

«Я бы сказал, что самое главное — это чтобы президент Зеленский выполнял приоритеты и свои обещания, которые он дал украинскому народу, ведь именно они его выбрали», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в посольстве США считают, что разговор президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского обязательно состоится «без никаких предпосылок».