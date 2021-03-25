Стоимость газа: Коболев озвучил цены на апрель

Для клиентов, которые пользуются услугами «Нафтогаза» как поставщика «последней надежды», цена на газ в апреле составит 6,99 гривны

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ООО «Газоснабжающая компания» Нафтогаз Украины» сохранит цену на газ для потребителей на уровне 6,86 гривны. Об этом заявил председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передает УРА-Информ.

«Мы своим клиентам, которые были с нами в этом сезоне, собираемся предложить на апрель ту же цену, что была у них в марте. Таким образом, мы закончим отопительный сезон стабильной ценой», — отметил Коболев.

Также он уточнил, что для потребителей, которые пользуются услугами «Нафтогаза» как поставщика стоимость газа в апреле составит 6,99 гривны / куб. м газа.

Ранее сообщалось, что Украина уже в 2025 году сможет самостоятельно обеспечивать себя голубым топливом. Собственная добыча ресурса на территории страны сможет полностью обеспечить потребность производственных потребителей и населения.