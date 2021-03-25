Стоимость газа: Коболев озвучил цены на апрель

Для клиентов, которые пользуются услугами «Нафтогаза» как поставщика «последней надежды», цена на газ в апреле составит 6,99 гривны
ООО «Газоснабжающая компания» Нафтогаз Украины» сохранит цену на газ для потребителей на уровне 6,86 гривны. Об этом заявил председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передает УРА-Информ.
«Мы своим клиентам, которые были с нами в этом сезоне, собираемся предложить на апрель ту же цену, что была у них в марте. Таким образом, мы закончим отопительный сезон стабильной ценой», — отметил Коболев.
Также он уточнил, что для потребителей, которые пользуются услугами «Нафтогаза» как поставщика стоимость газа в апреле составит 6,99 гривны / куб. м газа.
Ранее сообщалось, что Украина уже в 2025 году сможет самостоятельно обеспечивать себя голубым топливом. Собственная добыча ресурса на территории страны сможет полностью обеспечить потребность производственных потребителей и населения.