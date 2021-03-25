Общество

Польша усиливает локдаун: что будет запрещено

Тяжелая ситуация в соседеней стране

Время чтения: 1 Мин. , 2 Секунд

Премьер-министр и министр здравоохранения Польши представили новые ограничения, которые вводит правительство в связи с борьбой с третьей волной эпидемии коронавируса в стране.

Они вступят в силу со следующей субботы и будут действовать в течение двух недель.

Премьер-министр Моравецкий отметил, что Польша сегодня переживает самый тяжелый момент пандемии за 13 месяцев. Давление третьей волны очень сильное, — сказал он, анонсируя введение новых ограничений, пишет УРА-Информ со ссылкой на польские СМИ.

Прежде всего, он призвал провести наступающую Пасху в компании ближайших родственников. «Это трудное обращение, потому что это праздник, который приносит надежду и радость», — сказал он.

Новые, более строгие правила карантина будут введены с субботы в течение следующих двух недель:

Крупные мебельные и строительные магазины более 2000 м квадратных метров будут закрыты. Оптовики остаются открытыми;

В магазинах, которые остаются открытыми: 1 человек на 15 м2 в магазинах до 100 м2; 1 человек на 20 м2 в магазинах более 100 м2;

Парикмахерские и салоны красоты закрыты;

Ясли и детские сады закрыты — кроме детей медиков и правоохранительных органов;

До 9 апреля в церквях максимум 1 человек на 20 квадратных метров с дистанцией мин. 1,5 метра;

Деятельность спортивных сооружений ограничивается только профессиональным спортом: закрыты, например, теннисные корты и скалодромы.

За предыдущие сутки в стране умерло более 500 человек.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Трагическая ситуация в Польше: почти 35 000 новых случаев, более 500 смертей

Страну накрыла третья волна пандемии

Погода в апреле: порадует ли она украинцев

Синоптики рассказали, чего ожидать украинцам

«Поймали» пенсионерку и довели до слез: 50-летнюю дончанку обвиняют в шпионаже для СБУ

При допросе перед камерой женщина плачет

AstraZeneca снижает эффективность своей вакцины: новые данные

Ранее эффективность вакцины составляла 79 процентов

В Украине отменят майские праздники: Пасхи не будет

Все из-за ситуации с пандемией коронавируса

В ОРДО в очередной раз назвали новую дату наступления ВСУ: когда это произойдет

«Простой солдат» назвал свою дату «начала» войны

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap