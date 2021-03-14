Общество Политика

«Слуги» задумали открыть всеукраинскую приемную: что это значит

Она будет работать с украинскими избирателями по всем вопросам

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В украинской столице — Киеве, откроется Всеукраинская приемная фракции «Слуга народа». Она будет располагаться в конгрессно-выставочном центре «Парковый». Об этом в ходе брифинга сообщил глава партии Александр Корниенко, передает УРА-Информ.

Он отметил, что приемная будет работать с украинскими избирателями по любым интересующим их вопросам. Также раз или же два раза в неделю будет проходить прием местных депутатов.

«Я думаю, что с понедельника-вторника в «Парковом» откроется всеукраинская приемная партии «Слуга народа», будет отдельный мини-сайт этому посвящен», — отметил Корниенко.

Он добавил, что приемная партии «Слуга народа» будет работать с 10:00 до 18.00. Также известно, что данным проектом будет руководить Секретариат партии. При этом, по словам Корниенко, сотрудникам приемной будут платить «рыночную зарплату».

Ранее сообщалось, что уже на следующей неделе рабочая группа Верховной рады Украины может закончить текст закона о местном референдуме.

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