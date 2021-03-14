Несправедливое распределение вакцины: в Еврокоммисии отреагировали на недовольство стран ЕС

Если государства-члены захотят вернуться к пропорциональной основе, они будут должны достичь соответствующей договоренности

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В Европейской комиссии отреагировали на возмущение стран-членов ЕС на неравномерное распределение вакцина от пневмонии нового типа. Там считают, что наиболее справедливым принципом распределения препарата от коронавирусной инфекции является распределение пропорционально численности населения государства. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление ЕК в ответ на критику некоторых стран ЕС.

«Это решение, которое комиссия предложила для всех соглашений о предварительной закупке. Это — справедливое решение, поскольку вирус поражает одинаково везде, во всех частях ЕС», — говорится в заявлении.

В странах-членах ЕС, в свою очередь, предлагают иное распределение доз препарата с учетом эпидемиологической ситуации внутри государства и потребностей в вакцинации каждой страны.

«Согласно такой системе, если государство решает не выбирать надлежащие ей по пропорциональному распределению квоты, дозы перераспределяются между другими заинтересованными странами», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что поставка первой партии вакцины от коронавирусной инфекции производителя Pfizer ожидается в Украине в ближайшие недели.