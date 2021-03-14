Общество

Несправедливое распределение вакцины: в Еврокоммисии отреагировали на недовольство стран ЕС

Если государства-члены захотят вернуться к пропорциональной основе, они будут должны достичь соответствующей договоренности

Время чтения: 43 Секунд

В Европейской комиссии отреагировали на возмущение стран-членов ЕС на неравномерное распределение вакцина от пневмонии нового типа. Там считают, что наиболее справедливым принципом распределения препарата от коронавирусной инфекции является распределение пропорционально численности населения государства. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление ЕК в ответ на критику некоторых стран ЕС.

«Это решение, которое комиссия предложила для всех соглашений о предварительной закупке. Это — справедливое решение, поскольку вирус поражает одинаково везде, во всех частях ЕС», — говорится в заявлении.

В странах-членах ЕС, в свою очередь, предлагают иное распределение доз препарата с учетом эпидемиологической ситуации внутри государства и потребностей в вакцинации каждой страны.

«Согласно такой системе, если государство решает не выбирать надлежащие ей по пропорциональному распределению квоты, дозы перераспределяются между другими заинтересованными странами», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что поставка первой партии вакцины от коронавирусной инфекции производителя Pfizer ожидается в Украине в ближайшие недели. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Россияне отреагировали на получение жителями ОРДЛО паспортов РФ

Паспорта РФ, в основном, получает молодежь

Переговоры в минском и нормандском формате зашли в тупик, — Кравчук

Кравчук также выразил обеспокоенность нежеланием Российской Федерации вести адекватные переговоры

Аннексированный Крым смогут обеспечить водой, «не зависимо от погоды»

Аксенов не уточнил, из каких источников вода будет поступать на территорию полуострова

В Минздраве обеспокоены ситуацией с COVID-19: статистика на 14 марта

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской области

Спасенные у берегов Румынии моряки вернуться в Украину уже на следующей неделе

Все моряки обеспечены одеждой и надлежащим питанием

В РФ подсчитали, сколько Путин тратит на Донбасс: уходят миллиарды

Российский ВВП составляет около одного триллиона 600-700 миллиардов долларов

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap