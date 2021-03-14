Общество

Вакцина от COVID-19: прививку в Украине получили более 50 000 человек

Прививки получили 51 137 человек

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С начала кампании вакцинации против коронавирусной пневмонии нового поколения в Украине препарат получили 51 137 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает УРА-Информ.

Известно, что за последние сутки первой дозой индийской вакцины Covishield были привиты 3596 граждан государства.

Также за последний день наибольшее количество вакцинированных зарегистрировано в Луганской области. Тут вакцинировалось 370 человек. При этом, наибольшее число прививок от начала кампании вакцинации сделали в Донецкой области. Тут провакцинировалось 4784 граждан, а наименьшее число вакцинированных граждан наблюдается Черниговской области (926).

Ранее сообщалось, что за прошедший день на территории украинского государства было зарегистрировано 9012 новых случаев пневмонии нового типа. Из них заболели 491 ребенок и 193 медицинских работника. 

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