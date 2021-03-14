Закон про референдум: в «Слуге народа» назвали сроки готовности документа

Скоро будет создана программа, которая будет обнародовать данные о все обещаниях фракции «Слуга народа», а также контролировать их выполнение

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Уже на следующей неделе рабочая группа Верховной рады Украины может закончить текст закона о местном референдуме. Об этом во время съезда партии «Слуга народа» сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, передает УРА-Информ.

Известно, что готовый закон будет опубликован на сайте ВР для национального обсуждения.

«Под эгидой президента Украины мы готовы объехать всеми территориальными общинами или в подавляющем большинстве, пообщаться с людьми на местах, представить свое видение местного референдума, и выйти на финальную точку, которая даст возможность сказать, что прямая демократия в Украине существует», — подчеркнул Стефанчук.

При этом, он добавил, что уже скоро будет создана программа, которая будет обнародовать данные о все обещаниях фракции «Слуга народа», а также контролировать их выполнение.

Ранее сообщалось, что в рамках открытого конкурса на занятие высших административных должностей в САП уже со следующей недели начнется тестирование кандидатов на знание украинского законодательства, а также общие общие способности.