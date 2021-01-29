Стартовало первое заседание «Люблинского треугольника»: что это значит для Украины

Люблинский треугольник — это трехсторонний формат переговорных взаимодействий Украины, Литвы и Польши
Министры иностранных дел Украины, Литвы и Польши начали первое заседание «Люблинского треугольника». Заседание проходит онлайн из-за коронавирусной инфекции нового поколения. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Твиттер главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.
«Я рад приветствовать глав МИД Литвы и Польши на онлайн-заседании Люблинского треугольника. Вызовы безопасности, противодействие COVID-19 и российской дезинформации — во всех усилиях мы сильнее, когда формируем будущее нашего региона Центральной Европы между Балтийским и Черным морями вместе », — написал Кулеба на своей странице.
Также в заседании будет участвовать лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська в качестве приглашенного гостя.
Люблинский треугольник — это трехсторонний формат переговорных взаимодействий Украины, Литвы и Польши. Такой формат был создан министрами иностранных дел данных государств в июле 2020 года. Такой формат подчеркивает роль украинского, польского и литовского государств в процессе формирования современных культурных, политических и социальных реалий Центральной Европы.
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