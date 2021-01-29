Умерла известная американская актриса: она обладательница «Оскара»

Сисели Тайсон было 96 лет

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Американская актриса Сисели Тайсон умерла в возрасте 96 лет. Она была известна, среди прочего, роли в фильме «Жареные зеленые помидоры» или сериале «Корзение» с 1977 года. О смерти звезды сообщил в четверг многолетний менеджер Ларри Томпсон.

Сисели Тайсон, карьера которой насчитывает более 70 лет, известна широкой публике благодаря номинации на «Оскар» за главную роль в фильме 1973 года «Звуковой сигнал». Тогда статуэтка была вручена Лайзе Миннелли за выступление в мюзикле «Кабаре». В 2018 году Тайсон была удостоена Оскара за заслуги перед жизнью. Она дважды выиграла премию «Эмми». Также она получила Президентскую медаль свободы пишет УРА-Информ.

На протяжении своей карьеры Тайсон участвовала в борьбе против расизма и за социальную справедливость. Актриса часто отказывалась от ролей, которые, по ее мнению, увековечивают расовые стереотипы, в том числе слуги или проститутки.

В начале 1960-х она была одной из первых афроамериканок, получивших главную роль в телесериале.

В последние годы она сыграла, среди прочего, в сериале «Метод убийства». В 1980-х годах актриса вышла замуж за джазового музыканта Майлза Дэвиса. Они развелись за три года до смерти легендарного музыканта.

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