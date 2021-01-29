Жители ОРДО рассказали о присоединении к РФ: это вряд ли произойдет

В ОРДО не верят во вхождение «республики» в состав РФ

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Жители ОРДО ответили на вопрос о том, верят ли они в то, что в конечном итоге «ДНР» войдет в состав Российской Федерации. Они отметили, что, скорее всего это и вовсе не произойдет.

Вопрос звучал следующим образом: «Войдет ли Донбасс в состав России и как это может произойти?». Только 16 процентов опрошенных выбрали ответ, что такая интеграция возможна, и то что это произойдет мирным путем, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

В тоже время 35% опрошенных считают, что это невозможно. При этом 20 процентов отметили, что присоединение украинских областей к России (аннексия) может произойти только «исключительно в условиях военного обострения». В тоже время 12 процентов жителей ОРДО предполагают, что Донбасс может присоединиться к РФ «если изменится мировая конъюнктура».

Отмечаются, что жители России также не верят в то, что Донбасс войдет в состав их государства.

«Предположим, присоединим к РФ. А им уже рассказали, что они будут жить как Псков, а не Москва?» — пишут россияне.

Ранее мы сообщали, что Кремль задумал соединить «ЛНР» и «ДНР».