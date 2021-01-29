Политика

Под крылом Путина существовал целый «эскадрон смерти» — эксперт

Митинги за Навального, это митинги против режима Путина

Время чтения: 46 Секунд

Российская общественность начинает понимать у власти работают убийцы. Такое мнение выразил российский политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский.

Он отметил, что митинги в поддержку Алексея Навального, которые прошли в прошедшее воскресенье, были также сигналом Владимиру Путину. По словам эксперта, это была антипутинская демонстрация с лозунгами «Путина в отставку». Он отметил, что были даже и такие плакаты, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Российской общественности известно, что под крылом Путина существовал целый «эскадрон смерти», вооруженный химическим боевым оружием, который разъезжал по стране, и не только по стране. Вспомните попытку убийства Скрипалей и ряд других убийств. В обществе зреет убеждение, что у власти в России находятся серийные убийцы и военные преступники, этот процесс будет расширяться», — заявил эксперт.

Он также отметил, что важно будет посмотреть какие масштабы протестов будут в России 31 января. Именно на это число запланирована следящая акция в поддержку Навального.

Ранее мы сообщали, что новый президент США Джо Байден впервые переговорил с Путиным.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Украина в ПАСЕ рассказала миру о пытках в тюрьме в ОРДО: что там происходит

В ПАСЕ было представлено отдельное выступление по теме «Изоляция»

В ТКГ отреагировали на проведения форума «Русский Донбасс»: РФ обвинили в подрыве минских и нормандских соглашений

Доктрина была презентована жителям оккупированных территорий как идеологическое обоснование культуры и ценностей русского мира

Впервые в истории послом в США станет женщина: у Зеленского готовят приказ о назначении

По этому поводу 29 января состоялся онлайн-марафон о женщинах во власти: «Женщины в политике — новая нормальность»

Вопрос о «присоединении» Донбасса к РФ не стоит, — Песков

У правительства РФ ни прямо, ни косвенно, не стоит вопрос на повестке дня о присоединении территорий ОРДЛО к России

Ликвидация налоговой милиции: ВР приняла закон

Документ поддержали почти 260 народных депутатов

Стартовало первое заседание «Люблинского треугольника»: что это значит для Украины

Люблинский треугольник — это трехсторонний формат переговорных взаимодействий Украины, Литвы и Польши

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap