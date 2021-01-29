Под крылом Путина существовал целый «эскадрон смерти» — эксперт

Митинги за Навального, это митинги против режима Путина

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Российская общественность начинает понимать у власти работают убийцы. Такое мнение выразил российский политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский.

Он отметил, что митинги в поддержку Алексея Навального, которые прошли в прошедшее воскресенье, были также сигналом Владимиру Путину. По словам эксперта, это была антипутинская демонстрация с лозунгами «Путина в отставку». Он отметил, что были даже и такие плакаты, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Российской общественности известно, что под крылом Путина существовал целый «эскадрон смерти», вооруженный химическим боевым оружием, который разъезжал по стране, и не только по стране. Вспомните попытку убийства Скрипалей и ряд других убийств. В обществе зреет убеждение, что у власти в России находятся серийные убийцы и военные преступники, этот процесс будет расширяться», — заявил эксперт.

Он также отметил, что важно будет посмотреть какие масштабы протестов будут в России 31 января. Именно на это число запланирована следящая акция в поддержку Навального.

Ранее мы сообщали, что новый президент США Джо Байден впервые переговорил с Путиным.