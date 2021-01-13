Если Зеленский пойдет на это нам будет гаплык — Гордон

При этом, по мнению журналиста, у президента есть проблемы

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На данный момент у президента Владимира Зеленского есть три проблемы, которые мешают ему стать эффективным главой государства. Такое мнение выразил журналист Дмитрий Гордон.

Гордон заявил, что по мнению самого Зеленского, президент предполагает, что у него все правильно получается и Украина живет хорошо. Однако реальность совсем другая. Журналист сделал такой вывод по роликам президента и по разговорам с окружением Зеленского.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

Второй проблемой, которая есть у Зеленского, Гордон считает то, что президент берет к себе в команду людей, которые слабее него. Третьей причиной неэффективности Зеленского журналист назвал то, что глава государства назначает людей на высокие должности «с точки зрения кино» — по типажам. «У президента не получается. Окружение его за редким исключением очень слабо и не готово к решению важнейших задач. Исходя из этого, уже ничего не получится», — сказал Гордон.

В тоже время журналист добавил, что уход Зеленского негативным образом скажется на Украине из-за того, что нет человека, который сможет объединить страну.

«Уход Зеленского может привести к украинской катастрофе… Нам будет гаплык», — сказал журналист.

Ранее Гордон намекнул, кого США готовили стать президентом Украины.