Илон Маск больше не самый богатый человек в мире

Концерн Tesla потерял 5% значения

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Несколько дней назад Илон Маск возглавил список самых богатых людей мира. Но после того, как в понедельник, 11 января, акции Tesla резко упали, Маск «потерял» 13,5 миллиарда долларов, заняв второе место в списке самых богатых, сразу после Джеффа Безоса, босса Amazon.

В понедельник автомобильный концерн Tesla потерял 5% значения по сравнению с предыдущим капитализацией. Это напрямую влияет на состояние Маска, а значит, и на его положение в списке самых богатых людей мира.

Об этом пишет УРА-Информ.

По данным Forbes, после этих изменений миллиардер опустился на вторую строчку рейтинга. Помимо Tesla, Маск имеет доли в космической компании SpaceX и в The Boring Company. По подсчетам Forbes, состояние Безоса составляет 182 миллиарда долларов, а состояние Маска — 176 миллиардов долларов.

Даже после падений в понедельник капитализация Tesla на уровне 795 миллиардов долларов превышает, среди прочего, Американский Facebook (около 745 млрд долларов) и китайский Tencent (около 700 млрд долларов). При этом он отстает примерно на 400 млрд долларов от холдинга Alphabet (1,2 трлн долларов), материнской компании Google и ведущей в отрасли технологии автономного вождения Waymo.

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