Экономика

Илон Маск больше не самый богатый человек в мире

Концерн Tesla потерял 5% значения

Время чтения: 55 Секунд

Несколько дней назад Илон Маск возглавил список самых богатых людей мира. Но после того, как в понедельник, 11 января, акции Tesla резко упали, Маск «потерял» 13,5 миллиарда долларов, заняв второе место в списке самых богатых, сразу после Джеффа Безоса, босса Amazon.

В понедельник автомобильный концерн Tesla потерял 5% значения по сравнению с предыдущим капитализацией. Это напрямую влияет на состояние Маска, а значит, и на его положение в списке самых богатых людей мира.

Об этом пишет УРА-Информ.

По данным Forbes, после этих изменений миллиардер опустился на вторую строчку рейтинга. Помимо Tesla, Маск имеет доли в космической компании SpaceX и в The Boring Company. По подсчетам Forbes, состояние Безоса составляет 182 миллиарда долларов, а состояние Маска — 176 миллиардов долларов.

Даже после падений в понедельник капитализация Tesla на уровне 795 миллиардов долларов превышает, среди прочего, Американский Facebook (около 745 млрд долларов) и китайский Tencent (около 700 млрд долларов). При этом он отстает примерно на 400 млрд долларов от холдинга Alphabet (1,2 трлн долларов), материнской компании Google и ведущей в отрасли технологии автономного вождения Waymo.

Ранее мы сообщали, что Microsoft готовит совершенно новую почту OneOutlook.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Москва урежет бюджет «ЛНР»: что известно

Финансирование «республики» существенно снизится

Компания Exante: отзывы о комиссиях на торговой площадке

Все об Exante: отзывы, особенности работы, комиссии, торговый терминал, лицензии и прочие характеристики читайте в статье.

Почему в Украине подняли тарифы: стала известна причина и ждать ли снижения оплат

Всех украинцев волнует вопрос повышения тарифов на комуналку

В феврале будет значительно больше взрыв — эксперт о ценах за комуналку

В феврале запланировано еще одно подорожание

Долги Украины перед МВФ: обнародован план выплат на 2021

Общая сумма выплат украинских долгов для МВФ должна составить 8,059 млрд SDR

Международные резервы Украины возросли на 15%: это 8-летний максимум

В декабре ушедшего года международные резервы Украины выросли почти на $3 млрд

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap