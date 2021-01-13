VIP-отдых судьи: в КСУ раскрыли стоимость отдыха Тупицкого в Дубае

Заработная плата Тупицкого за декабрь составила более 400 000 грн

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Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий находится со своей семье на отдыхе Дубае. Стоимость номера чиновника в сутки выше 240 000 грн за неделю. Заработная плата Тупицкого за декабрь составила более 400 000 грн. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу КСУ.

В ведомстве заявили, что у скандального судьи – четыре дня отпуска. Это 6 января и 11-13 января. Стоит отметить, что уже шестого января Тупицкий со своей семьей улетели рейсом в Дубай. Там, как отметили в пресс-службе, они пробудут до 13 января. При этом, в КСУ отрицают информацию массмедиа, что семья судьи отдыхает в королевской вилле Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah, которая стоит 300 000 грн в сутки.

В ведомстве добавили, что весь отдых чиновника обошелся ему в 242 116 грн. В эту стоимость входят авиаперелет в Дубаи и обратно, проживание в двухкомнатном номере, двухразовое питание, трансфер, страхование и стоимость туристического обслуживания.

Помимо этого, в КСУ обнародовали туристический ваучер Тупицкого:

Помимо этого, в ведомстве подчеркнули, что сумма отдыха Тупицкого полностью покрывается его зарплатой за декабрь. За последний месяц прошедшего года Тупицкий получил 433 538 грн.

Ранее сообщалось, что в Конституционном суде Украины заявили, что судья Александр Тупицкий обязан продолжать выполнять свои обязанности, а глава украинского государства Владимир Зеленский должен отменить свой указ о его отстранении от управления КСУ.