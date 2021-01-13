Гордон намекнул, кого США готовили стать президентом Украины

Журналист рассказал интересные подробности

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США готовили к президентским выборам в Украине сразу двоих человек. Такой информацией поделился известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Во время программы Натальи Влащенко «Хард» на телеканале «Украина-24» один из телезрителей вспомнил слова журналиста о том, что Гордон ранее делал заявление, что якобы пару лет назад США готовили двух кандидатов на должность президента Украины.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на НБН.

Зритель попросил журналиста раскрыть имена этих кандидатов, ведь уже прошло долгое количество времени. Однако Гордон отказался озвучивать фамилии политиков, но при этом намекнул кто это был.

«Это два человека, фамилия одного заканчивается на «к», а второго на «о». Все больше ничего не скажу», — сказал журналист.

Можно предположить, что речь идет о Петре Порошенко и Святославе Вакарчуку, но это только домыслы.

Также Гордон добавил, что это не его секрет и скоро все может стать явным.

Ранее журналист поделился своим мнением по поводу локдауна в Украине.