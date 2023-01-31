Общество

ДТЭК сказал, как украинцам получить больше света: специалисты о, что может сделать каждый

Родион Власов

Энергетики предупредили, что жители Украины должны придерживаться еще одних правил, чтобы свет в их домах был как можно дольше.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что в ДТЭК объяснили, почему важно выключать приборы из розеток, когда дома нет света. Как оказалось, электроприборы, которые остались включенными в розетку во время отключения света, могут перегрузить энергосистему, когда электроснабжение возобновится, и это приведет к авариям на электросети. Поэтому украинцев призывали выключать даже лампочки, когда дома нет света.

Если же подобного совета не придерживаться, то могут происходить аварии, из-за чего света не будет еще дольше. Кроме того, если этим правилом злоупотреблять, в отдельных местах даже могут ввестись аварийные отключения электроэнергии.

Именно поэтому рекомендуется выключать все электроприборы. Так, свет будет появляться куда чаще в домах.

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