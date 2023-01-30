В РФ начали блокировать изображение Путина: ВСУ сказали, что случилось

Время чтения: 35 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

Как оказалось, известный поисковик «Яндекс» по неопределенным причинам блокирует изображения главы Российской Федерации Владимира Путина. Однако делает он это по нескольким запросам: «бункерный дед», а также нацистские символы с Z-символикой.

К сожалению, до сих пор неясно, почему это происходит. В «Яндексе» не стали никак комментировать данную ситуацию. Малоизвестные эксперты утверждают, что, возможно, подобные запросы могут раздражать верхушку Кремля или самого главу РФ, и потому приказ о блокировке был дан свыше.

Впрочем, точная информация пока не была представлена широкой общественности. Однако люди сочли данный факт достаточно интригующим.

Как сообщалось временем ранее, Джонсон звонил Путину перед вторжением в Украину: экс-премьер сказал, чем угрожали ему в РФ.