Зеленский о вероятности повторного наступления оккупантов: РФ хочет «большого реванша»

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Об этой информации сообщил 24tv.ua, передает Ura-inform.

Глава украинского государства сообщил, что Украина подробно изучает информацию разведки и делится ею с партнерами. Зеленский отметил, что лично общается по этому поводу с лидерами других государств, с момента, когда от разведок начала поступать информация о рисках повторного наступления РФ.

«Россия очень хочет какого-нибудь большого реванша. Я думаю, она начала его. Я думаю, им не удастся обеспечить свое общество уверенным положительным результатом в наступлении», – заявил Зеленский.

Президент заверил, что он уверен в украинской армии, и считает, что ВСУ будут «понемногу останавливать и разбивать» оккупантов, а Киев тем временем будет готовить свое большое контрнаступление.

Напомним, ранее сообщалось, скоро начнем – Резников признался, как изменится ход войны в Украине.

