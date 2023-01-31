Здоровье

Простой рецепт для укрепления сердца: врачи сказали, что нужно есть на голодный желудок

Родион Власов

Как известно, сердце – это своего рода “двигатель” организма, поэтому задачей любого человека, который заботится о своем здоровье, является постоянная подпитка и укрепление данного органа.

Время чтения: 35 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

В самом начале поста сказано о том, что данным рецептом люди пользуются не один год. Он помогает укрепить сердечную мышцу и улучшить работу сердца.

Что нужно взять

  • необходимо промыть и просушить стакан клюквы;
  • растереть ее деревянной ложкой;
  • добавить в массу по столовой ложке меда и измельченных ядер грецких орехов и 0,5 кг изюма без косточек;
  • все перемешать, поставить в темное место на 2 недели.

Особенности применения

Принимать по десертной ложке на голодный желудок. Однако перед применением нужно проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы избежать аллергических реакций или элементарной непереносимости.

Напомним, обычный чай может привести к язве желудка: врачи предупредили, как нужно употреблять напиток.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

kiman

SMAS-лифтинг: обзор процедуры

Возрастные изменения становятся заметными в первую очередь на лице.

Родион Власов

Обычный чай может привести к язве желудка: врачи предупредили, как нужно употреблять напиток

Специалисты утверждают, что неправильно заваренный чай может привести к язве желудка, поэтому они представили информацию, как можно избежать этого опасного недуга.

Ирина

В Украину попал опасный арахис, который вызывает рак – Госпотребслужба Одесской области

В пресс-службе главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области предупредили о завезенном из-за границы опасном арахисе.

Родион Власов

Обычная вода может спасти жизнь: врачи сказали, как вылечить целый ряд болезней

Типичный для многих жизненно важный продукт на самом деле может иметь почти чудодейственные свойства, если принимать его в нужных пропорциях и особое время.

Родион Власов

О чем молчат врачи: источник рассказал, как лечиться обычным пшеном

Немало людей тратят на лечение некоторых органов баснословные деньги, но, если ситуация не запущена, помочь может тот продукт, который почти всегда есть на прилавках супермаркетов и магазинов.

Родион Власов

Новый штамм коронавируса «Кракен» уже в Украине: насколько он опасен для человека

Во вторник, 24 января, в Украине зафиксировали первый случай заражения новым штаммом ковида, получившего официальное название XBB1.5, и неофициальное -«Кракен». Инфекцию обнаружили у жителя Сумской области.

Recent Post

Top Category