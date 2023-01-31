Простой рецепт для укрепления сердца: врачи сказали, что нужно есть на голодный желудок

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».
В самом начале поста сказано о том, что данным рецептом люди пользуются не один год. Он помогает укрепить сердечную мышцу и улучшить работу сердца.
Что нужно взять
- необходимо промыть и просушить стакан клюквы;
- растереть ее деревянной ложкой;
- добавить в массу по столовой ложке меда и измельченных ядер грецких орехов и 0,5 кг изюма без косточек;
- все перемешать, поставить в темное место на 2 недели.
Особенности применения
Принимать по десертной ложке на голодный желудок. Однако перед применением нужно проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы избежать аллергических реакций или элементарной непереносимости.
Напомним, обычный чай может привести к язве желудка: врачи предупредили, как нужно употреблять напиток.
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