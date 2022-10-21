РФ готовит особый «подарок» для Крыма: в Украине сказали, чего скоро может лишиться население

Если российская армия взорвет плотину Каховской ГЭС, оккупированный Крым останется без воды на несколько лет. Однако и это далеко не все проблемы, с которыми столкнутся люди, проживающие на территории Крымского полуострова.

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Данную информацию озвучил глава СНБО Алексей Данилов в эфире «24 Канала», передает «УРА-Информ».

«Если они обратятся к такой тактике, в ближайшие годы могут наступить времена, когда воды больше не будет в Коыму», — предупредил он о возможности выхода гидроэлектростанции из строя, после чего она больше не сможет производить электроэнергию.

В свою очередь, главный редактор херсонского издания «Мост» Сергей Никитенко заявил «Радио НВ», что уничтожение дамбы не сможет остановить наступление украинской армии, поскольку правый берег Днепра, где действуют ВСУ, выше, чем левый берег.

Кроме того, журналист Роман Цымбалюк написал в «Фейсбуке», что российская армия, если оставит город, начнет бомбить Херсон. По мнению журналиста, именно для этого артиллерийские установки уже были переброшены на левый берег Днепра.

Напомним, Путин дал конкретные сроки на взятие Бахмута: Маляр сообщила, что Украине известно об этом.