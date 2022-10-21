Херсон, привет – ВСУ намекнули, что будет происходить в городе

Полковник Вооруженных сил Украины и по совместительству яркий блогер Анатолий Штефан «Штирлиц» обратил внимание на то, кто прибыл на территорию оккупированной Херсонщины. Им оказался Евгений Поддубный, который известен в качестве российского корреспондента. Однако в росСМИ из-за этого забили тревогу.

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Данная информация представлена Штефаном в его Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале военнослужащий представил пост представителя российских пропагандистов. В нем говорится о том, что Поддубный прибыл в Херсон. Его прибытие в город восприняли в качестве «тревожного звоночка».

«Обычно там, где появляется Поддубный, через несколько дней начинают сдавать города. Так было под Купянском, Лиманом, Балаклеей и Гостомелем…», – сообщили пророссийские деятели.

Полковник ВСУ уже воспринял данную новость в весьма своеобразном формате. Более того, он даже дал необычный комплимент деятелям росСМИ.

«Херсон, привет. Русская пропаганда как всегда креативна», – заключил «Штирлиц».

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