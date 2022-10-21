Зеленский признался, кто взорвал Крымский мост: детали заявления

Лидер Украинского государства Владимир Зеленский опроверг причастность официального Киева к подрыву Крымского моста. По его словам, имел место быть совершенно иной «заказ», который мог исполняться совсем другими людьми.

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Об этой информации сообщил сам Зеленский во время интервью изданию CTV News, передает «УРА-Информ».

«Насколько мне известно, я точно не приказывал этого. В России серьезные отношения между военными и их спецслужбами, секретной службой. Много силовых линий. Это большая система. Советский Союз имел КГБ. Сегодня оно состоит из нескольких подотделов, которые постоянно решают, какое из них самое главное», — ответил Зеленский на вопрос, кто может стоять за взрывом на Керченском мосту.

Таким образом, президент Украины намекнул на причастность к подрыву спецслужб Российской Федерации. Однако, как можно заметить, никаких имен или детальных предположений не было представлено.

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