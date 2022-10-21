Зеленский признался, кто взорвал Крымский мост: детали заявления

Лидер Украинского государства Владимир Зеленский опроверг причастность официального Киева к подрыву Крымского моста. По его словам, имел место быть совершенно иной «заказ», который мог исполняться совсем другими людьми.
Об этой информации сообщил сам Зеленский во время интервью изданию CTV News, передает «УРА-Информ».
«Насколько мне известно, я точно не приказывал этого. В России серьезные отношения между военными и их спецслужбами, секретной службой. Много силовых линий. Это большая система. Советский Союз имел КГБ. Сегодня оно состоит из нескольких подотделов, которые постоянно решают, какое из них самое главное», — ответил Зеленский на вопрос, кто может стоять за взрывом на Керченском мосту.
Таким образом, президент Украины намекнул на причастность к подрыву спецслужб Российской Федерации. Однако, как можно заметить, никаких имен или детальных предположений не было представлено.
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