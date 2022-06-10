Мэр Николаев рассказал о ситуации в городе: стоит ли ожидать штурма

На данный момент линия фронта практически не меняется.

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На данный момент в Николаеве проживает около 230 тысяч человек, хотя до начала полномасштабного вторжения в городе находилось 480 тысяч людей. Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Он рассказал, что сейчас власти города заняты тем, чтобы усилить город. Он отметил, что заливается бетоном то, что нужно, готовятся различные фортификационные сюрпризы к возможному нападению и копятся войска для того, чтобы ударить в ответ, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

“Линия фронта находится на месте уже примерно месяц. Она несколько движется туда-сюда, но существенно не меняется. Они также окапываются возле Херсона, они также ожидают нападения или наступления нашей армии. Все сегодня ожидают перемен на фронте. Я думаю, они наступят, когда дойдет летальное оружие дальнего действия из Соединенных Штатов и стран НАТО”, – заявил он.

Он также отметил, что россияне подтянули самоходные артиллерийские установки типа “Пион”.

Ранее мы сообщали, что Украина может потопить весь Черноморский флот России.