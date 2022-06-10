Украина может потопить весь Черноморский флот России – Жданов

Но необходимо нужное количество ракет.

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Украина при наличии необходимого количества ракет Гарпун и соответствующей их дальности могла бы потопить весь Черноморский флот Российской Федерации. Такое заявление сделал военный эксперт Олег Жданов.

Он заявил, что при наличии ракет дальностью 500 километров, Украина могла бы уничтожить все боевые корабли России, которые находятся в Черном море и имеют водоизмещение более 1000 тонн, пишет УРА-Информ.

В эфире программы Фейгин Live он также отметил, что Украина может потопить также и подводные лодки из-за их характеристик, потому что они дизельные и должны выплывать на поверхность.

“В Черном море есть дизельные подводные лодки, которые должны всплывать. Дизель заправляется только в надводном положении. А если он всплыл – это прекрасная мишень”, – пояснил Жданов.

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