Политика

Украина может потопить весь Черноморский флот России – Жданов

Но необходимо нужное количество ракет.

Время чтения: 36 Секунд

Украина при наличии необходимого количества ракет Гарпун и соответствующей их дальности могла бы потопить весь Черноморский флот Российской Федерации. Такое заявление сделал военный эксперт Олег Жданов.

Он заявил, что при наличии ракет дальностью 500 километров, Украина могла бы уничтожить все боевые корабли России, которые находятся в Черном море и имеют водоизмещение более 1000 тонн, пишет УРА-Информ.

В эфире программы Фейгин Live он также отметил, что Украина может потопить также и подводные лодки из-за их характеристик, потому что они дизельные и должны выплывать на поверхность. 

“В Черном море есть дизельные подводные лодки, которые должны всплывать. Дизель заправляется только в надводном положении. А если он всплыл – это прекрасная мишень”, – пояснил Жданов. 

Ранее мы сообщали, что Россия минирует Херсонскую область.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Эмбарго на российский газ разрушит европейскую экономику – Орбан

Очередное заявление венгерского премьера.

Три страны Евросоюза выступают против того, чтобы предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Две из них назвали европейские СМИ.

Шольц идет по стопам Меркель и не хочет давать оружие Украине – Жданов

Эксперт считает, что нынешний канцлер идет путем предыдущего.

Макрон поговорил с Зеленским о поставках тяжелого вооружения в Украину

Франция по-прежнему на стороне Украины

Резников рассказал, что происходит на фронте: ситуация тяжелая

Министр обороны опубликовал большой пост.

ВСУ могут зачистить Северодонецк за 2-3 дня, но есть одно но  – Гайдай

Для этого нужна дальнобойная артиллерия.