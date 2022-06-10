Происшествия

У Зеленского признались, сколько гибнет украинских военных каждый день

Украина теряет в сутки по 100-200 солдат.

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Украинские власти признались, сколько украинских военных гибнет каждый в войне с Россией. Цифр озвучил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, потери украинских военных сейчас составляют от 100 до 200 человек в день. Об этом Подоляк заявил в программе Newshour BBC World Service. По его словам, одна из главных причин большого количества потерь – отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями, пишет УРА-Информ.

Он считает, что Украине необходимы сотни мощных артсистем, которые может предоставить Запад.  Также украинской армии нужно до 300 ракетных систем, чтобы получить достижение паритета с огневой мощностью России и освободить оккупированную территорию.

Подоляк отметил, что «пока Россия не потерпит серьезное военное поражение, никакая форма диалога не будет возможной, и они будут продолжать пытаться захватить часть нашей страны».

Ранее мы сообщали, что ВСУ уже в 20 километрах от Херсона.

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