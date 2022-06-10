Политика

Эмбарго на российский газ разрушит европейскую экономику – Орбан

Очередное заявление венгерского премьера.

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Эмбарго Европейского Союза на импорт российского газа нанесет ущерб европейской экономике, которая уже борется с растущей инфляцией, вызванной ростом цен на энергоносители, заявил в пятницу государственному радио премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан также заявил, что без ограничения цен на топливо, некоторые основные продукты питания и энергоносители для индивидуальных потребителей в Венгрии, инфляция составлявшая в мае 10,7 процента, может вырасти до 15-16 процентов, пишет УРА-Информ.

Текущие ценовые ограничения в Венгрии действуют до 1 июля. Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что хотел бы, чтобы ценовые ограничения были сохранены, но добавил, что необходимы дальнейшие переговоры, прежде чем будет принято окончательное решение об их продлении.

Орбан подчеркнул, что ключевое значение для принятия решения о снятии или сохранении ограничений будет иметь дальнейший ход войны в Украине. «Если война продолжится, вместе с ней будет продолжаться и военная инфляция, а если будет мир, мы сможем быстрее отказаться от этих мер», — сказал премьер-министр Венгрии.

Ранее мы сообщали, что Макрон поговорил с Зеленским о поставках тяжелого вооружения в Украину.

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