В YouTube сказали, будут ли они закрываться в РФ: ответ гендиректора сервиса

Генеральный директор видеохостинга «Ютьюб» Сьюзан Воджицки поставила точку в вопросе о сокращении компании в Российской Федерации. По ее словам, никто не собирается уходить с территории России, однако существуют определенного рода нюансы.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«YouTube не будет уходить из Российской Федерации из-за войны на территории Украинского государства. Сказала Воджицки это. Мы видим, что информация играет, в самом деле, важную роль. По этой причине мы еще продолжаем свою работу в РФ. Мы считаем, что необходимо предоставлять в Россию новости независимого формата», – сообщил источник, процитировав Воджицки.

Впрочем, если Кремль издаст соответствующий указ, то видеоплатформу могут в один миг заблокировать. Однако, к счастью, дискуссии об этом ведутся только среди российских пользователей соцсетей.

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