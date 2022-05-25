Власти Мариуполя назвали ужасающее число погибших местных жителей

Петр Андрющенко назвал цифру, которая точно ужасает.

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Приблизительно 22 тысячи мирных жителей Мариуполя погибло во время наступления на город российских военных. Об этом в эфире CNN рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

“Мариуполь теперь город призраков”, — заявил он в беседе с корреспондентом CNN Мелиссой Белл, пишет УРА-Информ.

Он также рассказал, на каком основании берется этот показатель. Андрющенко отметил, что цифра основана на информации чиновников, оставшихся в городе, но может быть гораздо выше.

Также советник мэра Мариуполя отметил, что есть сложности с захоронением погибших: чтобы забрать тело из морга, родственники должны сделать видеозапись с заявлением, что человека убили украинские военные.

Также он добавляет, что на данный момент местные жители не могут свободно передвигаться, поскольку для любого передвижения по городу необходимы специальные пропуска, а система фильтрации не позволяет им бежать оттуда.

Ранее мы сообщали, что Кремль готовит атаки на ряд городов Украины.