Со стороны Российской Федерации продолжают делать возмутительные заявления в сторону Украинского государства. Так, недавно отличился руководитель думского комитета по международным делам по имени Леонид Слуцкий.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Во время мирных переговоров между Киевом и Москвой Слуцкий отличился тем, что чуть ли не самостоятельно распорядился судьбой ОРДЛО. По его словам, уже в ближайшие месяцы «Л/ДНР» будут свидетелями знаковых событий, в соответствии с которыми жители Донбасса выскажут свои позиции таким же образом, как это было когда-то на территории Крымского полуострова.

В конце же он добавил, что власти Российской Федерации активно взаимодействуют с представителями «ДНР» и «ЛНР». Более того, вспомнил о том, что часто были и рабочие поездки на эти территории.

Напомним, как сообщалось ранее, украинский генерал рассказал, почему ВСУ так трудно освобождать оккупированные территории.