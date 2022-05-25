Здоровье

Коронавирус 2.0: французские власти рекомендуют врачам вакцинироваться от оспы обезьян

Все начинает напоминать ситуацию с недавней пандемией.

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Высшее управление здравоохранения Франции (HAS) в пресс-релизе рекомендовало вакцинировать врачей и других людей, контактировавших с подтвержденным случаем обезьяньей оспы. Во Франции пока подтверждено три случая заболевания.

HAS рекомендует вакцинировать тех, кто был в контакте с инфицированными, только вакцинами третьего поколения, такими как датская вакцина Imvanex от баварской Nordik, пишет УРА-Информ.

Этот тип вакцины дает, по данным HAS, лучшие результаты, чем вакцины первого и второго поколения, которыми вакцинировали против оспы во Франции в 1980-х годах.

HAS указывает, что лучше всего вводить вакцину в течение 4 дней после заражения или до 14 дней спустя двумя дозами или тремя дозами для лиц с ослабленным иммунитетом с интервалом в 28 дней.

Отметим, что эта ситуация очень напоминает ситуацию с пандемией коронавируса. Тогда не было вакцины от ковида, но как только ее изобрели первыми под вакцинацию попали врачи.

Ранее мы сообщали, что Pfizer и Sanofi больше не будут поставлять вакцины в РФ.

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