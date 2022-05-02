Арестович рассказал, почему Украине выгодна всеобщая мобилизация в рф

Советник ОП считает, что это приведет к краху самой россии

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Всеобщая мобилизацию, которую могут начать в российской федерации, выгодна для Украины. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он считает, что мобилизация приведет к краху путинского режима в стране, так как многие люди смогут получить оружие. При этом не все они будут согласны пойти на фронт в Украину, а просто пойдут менять власть в Кремле, пишет УРА-Информ.

“Всеобщая мобилизация в России – благо для Украины. Потому что начнется последний отсчет дней режима Путина, очень быстрый обратный отсчет. Это будет уже неостановимый процесс. Лучшее, что может произойти, это всеобщая мобилизация в России. Это настолько хороший для нас козырь, что даже не хотелось говорить”, – сказал Арестович в интервью Марку Фейгину.

Он также добавил, что в россии могут появиться большие загоны легиона “Свобода России”, который воюет на стороне Украины.

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