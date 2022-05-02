Кремль принял решение, Молдова скоро подвергнется нападению – The Times

Британское издание о планах Москвы в регионе.

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По сообщению британского издания The Times, российские власти разработали тщательно продуманный план вторжения, согласно которому Молдова вскоре подвергнется нападению по так называемому сценарию «Донбасса».

Согласно источникам украинской разведки, на которые ссылается журнал, есть «ряд указаний» на то, что в ближайшее время может произойти нападение на это бывшее советское государство, в армии которого числится всего 3250 солдат, пишет УРА-Информ.

В аэропорту Тирасполя, столицы непризнанной республики Приднестровье, уже наблюдается некоторая активность. Россияне могут попытаться перебросить свои войска на палубы самолетов Ил76 и вертолетов, вылетающих из оккупированного Крыма. В то же время в столице Молдовы Кишиневе должны быть организованы акции протеста и беспорядки.

В то же время издание пишет, что информация не соответствует оценкам западных спецслужб о том, что у России нет достаточных возможностей для безопасного прикрытия этого маршрута без риска того, что украинские ПВО собьют ее самолеты в Одесской области. Более того, для переброски боеприпасов и армии России пришлось бы создавать сухопутный коридор, встречая ожесточенное сопротивление украинских сил, из временно оккупированного Херсона через часть Николаевской и Одесской областей.

Ранее мы сообщали, что ночью в Белгороде прогремело два сильных взрыва.