Ночью в Белгороде прогремело два сильных взрыва: был замечен истребитель (ВИДЕО)

На данный момент неизвестно, что именно произошло.

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Сегодня ночью, второго мая, жители российского Белгорода снова, уже можно сказать по традиции, слышали взрывы. Многие местные жители проснулись от двух сильных “хлопков”, как говорят на российском телевидении.

Местные жители пишут о том, что кроме взрывов был виден также истребитель, выпускающий тепловые ловушки. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию, пишет УРА-Информ.

“30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе. Всю остальную информацию постараюсь уточнить уже утром”, – написал он в одной из социальных сетей.

Отмечается также, что в Рыльском районе Курской области ночью якобы сработала ПВО. Подробностей пока нет.

Отметим, что в соседних с Украиной областях уже не впервые местные жители видят и слышат взрывы.

Ранее мы сообщали, что Польша отправила в Украину более 200 постсоветских танков Т-72.