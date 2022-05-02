Происшествия

рф задействовала в Украине уже 65 % всех своих наземных войск

И это никак не помогает россиянам в войне с Украиной.

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российская федерация продолжает задействовать в войне с Украиной все больше и больше военных. При этом никаких значительных результатов это не приносит.

По данным британской разведки российская армия использовала в Украине уже 65 процентов всех своих наземных вооруженных сил, пишет УРА-Информ.

Это более 120 батальонных тактических групп, четвертая часть из которых, вероятно уже выведена из строя. То есть только треть наземных сил российской армии на данный момент остается в самой россии, при этом части из них уже просто нет или они разбиты.

Кроме того в разведке сообщают о трудно восстанавливаемых потерях у ВДВ (воздушно-десантных войск) рф. россия продолжает использовать в Украине свои лучшие войска, но их и дальше уничтожает украинская армия.

Если вдруг кто-то откроет другой фронт, то россия фактически останется без прикрытия.

Ранее мы сообщали, что Польша отправила в Украину более 200 постсоветских танков Т-72.

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